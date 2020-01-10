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صنعاء - ياسمين الخيامي - سكان هذه المدينة السعودية يستيقظون على حادثة مروعة ....شاهد ماذا فعل الجن بطالبة سعودية مراهقة عمرها 15 سنة فقط

2020/01/10 الساعة 09:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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