عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مليشيا الحوثي تقصف القوات المشتركة في حيس

الجمعة 10 يناير 2020

الخليج 365

اعتدت مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع القوات المشتركة في مديرية حيس جنوب الحديدة، مساء الخميس، بقذائف المدفعية.



Advertisements

وقصفت المليشيا، بحسب مصادر عسكرية ميدانية في حيس، مواقع القوات المشتركة شمال غرب المديرية، في أوقات متفرقة من اليوم باستخدام قذائف مدفعية بي 10.

وأضافت أن المليشيا أطلقت النار على مواقع بالأسلحة الرشاشة المتوسطة من عياري 14.5 و12.7، طوال اليوم.

وتزامن القصف الحوثي مع محاولات المليشيا استحداث مواقع جديدة في أطراف المديرية، في تصعيد يهدد بالقضاء على عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في الحديدة .