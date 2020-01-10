شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة الانترنت ستعود صباح الجمعه بحسب مصدر مسؤول في سنترال صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر بسنترال الانترنت بصنعاء عن موعد عودة الانترنت .

وقال ان خدمة الانترنت منقطعة في عموم محافظات الجمهوريه والسبب انقطاع كابل الالياف الضوئيه بقناة السويس .

واضاف انها ستعود الخدمه مع ساعات الفجر الاولى او صباح الجمعه .



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