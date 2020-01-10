شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن بشرى انتظرها اليمنيين وقت طويل وتأكد حسم هذا الامر اليوم ..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلن السفير السعودي في اليمن ان فريق الشرعيه وفريق المجلس الانتقالي ناقشا تنفيذ المرحلة الثانيه من اتفاق الرياض ,واتفقا على عدة نقاط ,سيبدءا تنفيذها وتحت اشراف التحالف العربي بقيادة السعوديه يوم غدا .

واضاف ان ان هذه النقاط تشمل الخطوات العسكريه والامنيه وتعيين محافظ ومدير امن ل عدن , والوقت المحدد لتنفيذها بموجب اتفاق الرياض .



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