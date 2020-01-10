شكرا لمتابعة خبر عن في غاية الخطورة..إيران تباغت الجميع وتقوم بهجوم كاسح على السعودية..شاهد كيف كان الرد السعودي على الهجمة الايرانية الشرسة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - في غاية الخطورة..إيران تباغت الجميع وتقوم بهجوم كاسح على السعودية..شاهد كيف كان الرد السعودي على الهجمة الايرانية الشرسة

2020/01/10 الساعة 08:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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