شكرا لمتابعة خبر عن بعد مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني..شيعة المملكة يثيرون الرعب والهلع في اوساط هاتين الدولتين ( ليست أمريكا ولا بريطانيا ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - بعد مصرع قائد فيلق القدس قاسم سليماني..شيعة المملكة يثيرون الرعب والهلع في اوساط هاتين الدولتين ( ليست أمريكا ولا بريطانيا )

2020/01/10 الساعة 08:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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