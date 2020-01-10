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صنعاء - ياسمين الخيامي - صورة صدمت كل ابناء المحافظات الجنوبية..مواطنة جنوبية شجاعة تصدم الجنوبيين وتفضح بالصورة عيدروس الزبيدي في شارع الحب ( شاهد صورة فاضحة ومقززة )

2020/01/10 الساعة 07:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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