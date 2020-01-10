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صنعاء - ياسمين الخيامي - المملكة توجه ضربة ساحقة لولي عهد أبوظبي وتكشف بالدليل القاطع العلاقة المشبوهة والمحرمة شرعا مع رئيس الوزراء

2020/01/10 الساعة 06:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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