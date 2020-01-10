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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - محطة بقدرة 20 ميجاوات للمخا من الهلال الأحمر الإماراتي الجمعة 10 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 تسلمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في اليمن، الخميس، المحطة التحويلية بقدرة 20 ميجاوات، المخصصة لرفع كفاءة محطة المخا الكهربائية البخارية، من الشركة المنفذة.

واستغرقت أعمال تنفيذ المشروع أربعة أشهر متواصلة من العمل الدؤوب حتى تم انجازه ليدخل الخدمة مع حلول العام 2020 . Advertisements وتعزز المحطة الجديدة القدرة الإنتاجية لمحطة كهرباء المخا البخارية على خدمة 100 ألف مواطن في المخا والمناطق المجاورة. وتعد المحطة ضمن سلسلة من مشاريع الدعم اللوجستي المقدم من دولة الإمارات للأهالي في الساحل الغربي. وتولي دولة الإمارات العربية المتحدة القطاعات الخدمية والإنمائية في الساحل الغربي اهتمامها ومنها قطاع الكهرباء.

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