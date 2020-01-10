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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات حوثية متتالية على القوات المشتركة في الجبلية الجمعة 10 يناير 2020 الخليج 365 قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف الهاون.

Advertisements وبحسب مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية، هاجمت عناصر المليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وقذائف آر بي جي، بشكل عنيف. وقالت إن المليشيا واصلت هجومها في مواقع أخرى بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات عيار 23. ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة.

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