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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هجمات حوثية متتالية على القوات المشتركة في الجبلية
الجمعة 10 يناير 2020
الخليج 365
قصفت مليشيات الحوثي الإرهابية، مساء الخميس، مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا، بقذائف الهاون.
وبحسب مصادر عسكرية ميدانية في الجبلية، هاجمت عناصر المليشيات الحوثية، مواقع القوات المشتركة بقذائف مدفعية الهاون الثقيلة وقذائف آر بي جي، بشكل عنيف.
وقالت إن المليشيا واصلت هجومها في مواقع أخرى بأسلحة ثقيلة مضادة للطائرات عيار 23.
ورفعت مليشيات الحوثي من وتيرة خروقاتها وانتهاكاتها اليومية للهدنة الأممية في مختلف مديريات محافظة الحديدة منذ بدء سريان الهدنة.
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