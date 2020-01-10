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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأممي يدعو لإنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الجمعة 10 يناير 2020 الخليج 365 دعا المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، إلى إنقاذ اليمن من التوترات الجيوسياسية الأخيرة، لخدمة العملية السياسية.

وشدد، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر، مساء الخميس، على ضرورة الحفاظ على جهود خفض التصعيد وتعزيزها.

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