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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عاجل.. مصرع 4 حوثيين في هجوم على القوات الجنوبية بالفاخر الجمعة 10 يناير 2020 الخليج 365 تصدت القوات الجنوبية، فجر الجمعة، لهجوم حوثي واسع في جبهة الفاخر غرب الضالع.

وبحسب مصادر عسكرية ميدانية، استشهد أحد أفراد القوات الجنوبية وأصيب آخر. Advertisements وكشفت عن مصرع 4 مسلحين حوثيين، خلال محاولتهم التسلل إلى مواقع القوات الجنوبية غرب الضالع. ووصفت الهجوم الحوثي بأنه الأعنف منذ أشهر على جبهة الفاخر، بالتزامن مع تعزيزات عسكرية لمليشيا الحوثي الإرهابية. وأضافت أن القوات الجنوبية نجحت في تكبيد العدو الحوثي خسائر مادية، بينها طقم يحمل رشاشا.

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