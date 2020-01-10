شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شيخ الجن يعلن ان علي عبدالله صالح مازال على قيد الحياة ويتواجد في هذة المنطقة .. والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - أفاد أحد المشعوذين والدجالين بأنها وصلته معلومات من الجني غشروق يفيد فيها عن مكان تواجد الرئيس علي عبدالله صالح ويتمنى عودته.

وذكر بان “الزعيم “عفاش” لايزال حيا يرزق ومتواجد عند صاحب نحل في جبال خولان”.

---------------------------------

أكثر الأخبار مشاهدة الأن بالوطن العربي :

• شاهد : فتاة عشرينية وضعت كاميرا مخفية في منزلها فاكتشفت مفاجأة صادمة لم تكن تتخيلها .."فيديو"

• ما الذي سيحدث للأمير محمد بن سلمان في 2020م .. الفلكي الشهير الذي تنبأ بمقتل ‘‘عبدالعزيز الفغم’’ يتنبأ بمفاجأة مزلزلة ترعب الشارع السعودي ..شاهد

• في هذا البلد العربي إختر الفتاة التي تعجبك وتزوجها بـ200 دولار فقط

• تسريب فيديو نادر لصدام حسين سيبكي كل حكام العرب عند مشاهدته ..!

Advertisements

• فتاة سعودية طالت عزوبيتها فأتصلت بالشيخ المغامسي تبحث عن زوج فأباح لها ان تقوم بهذة العادة ..شاهد

• فستان مذيعة قناة "بي بي سي" يتمزق وهي على الهواء مباشرة ..شاهد كيف تصرف زملائها لانقاذ الموقف ..«صور»

• هل تعرفون من هي والدة الأمير الوليد بن طلال ..شاهدو المفاجأة بالصور

• شاهد : الإمارات ..فتاة غفت في سيارة الأجرة فتفاجئت بالسائق جالساً على ركبتيها!!

---------------------------------

و زعم غشروق في رسالة إلى كل أنصار حزب المؤتمر في اليمن، بأن الزعيم عفاش يبلغكم السلام على لسان غشروق ويقول لكم انه بخير، وسيعود إليكم في شهر محرم القادم و الانتفاضة مستمرة.

وأدعى بأن زعيم قبائل جن طوق صنعاء فشل في حشد القبائل لمواجهة الملك شمهرش وهرب باتجاه سنحان.

و اغتالت مليشيا الحوثي الرئيس الراحل صالح وأمين عام حزبه عارف الزوكا في منزله بالعاصمة صنعاء، في انتفاضة ديسمبر 2017.