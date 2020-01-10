عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وفد إعلامي مصري يزور الضالع وجبهاتها

الجمعة 10 يناير 2020

الخليج 365

زار وفد إعلامي من جمهورية مصر العربية، الخميس، مدينة الضالع، في مهمة إعلامية للاطلاع على الواقع السياسي والعسكري والمدني في المحافظة.



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شارك في الزيارة الإعلامية ولاء عمران مديرة تحرير جريدة الجمهورية، والصحفي سيد مصطفى المحرر في جريدة الفجر، وأستاذة الإعلام بجامعة عين شمس، حنان حسن إبراهيم.

والتقى الوفد المصري رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظة الضالع، لتفقد ملعب نادي الصمود الرياضي بمدينة الضالع للإطلاع على حجم الأضرار التي خلفها القصف الصاروخي للمليشيات الحوثية نهاية ديسمبر الماضي، وراح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء بينهم أطفال.

وتوجه الوفد لزيارة الجبهات القتالية المشتعلة، كما التقى عدد من أهالي الشهداء في منطقتي سناح وحجر.