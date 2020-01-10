عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وزير الإعلام: تنفيذ اتفاق الرياض يضع عدن على عتبات مرحلة جديدة

الجمعة 10 يناير 2020

الخليج 365

قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، إن التوقيع على اتفاق مصفوفة الإجراءات العسكرية والأمنية لتنفيذ اتفاق الرياض برعاية المملكة العربية السعودية، وفى إطار فريق المتابعة والتنسيق المشترك، يضع مدينة عدن وقاطنيها كمدينة خالية من السلاح، أمام مرحلة جديدة بعد عقود طويلة من دورات الصراع والعنف وعدم الاستقرار السياسي.



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وأوضح وزير الاعلام اليمنى، أن العاصمة المؤقتة عدن على عتبات مرحلة جديدة يسودها الأمن والأمان والاستقرار والسكينة والتنمية والنماء والازدهار والمستقبل المشرق الذى ستؤسس له المشاريع التنموية ومشاريع تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية والمتنفسات العامة.

وأشار إلى أن الاتفاق، الذى يشرف على تنفيذه فريق المتابعة والتنسيق الميدانى المشترك فى عدن برئاسة الأشقاء فى المملكة العربية السعودية ، يتضمن سحب وخروج كافة التشكيلات العسكرية من مدينة عدن الى مواقع مختارة ، تمهيداً لتوجهها نحو جبهات القتال خلال مدة أقصاها 20 يوما ، لتحل محلها قوات الأمن ، مع بقاء اللواء الأول حماية رئاسية لحماية رئيس الدولة والمؤسسات السيادية، وجمع الأسلحة المتوسطة والثقيلة عبر لجان مشتركة.

‏وأضاف "إن الاتفاق يتضمن تبادل أسرى أحداث أغسطس من الجانبين يوم غد عبر قوات الواجب السعودية ، وإصدار الرئيس عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية قرار تعيين محافظ ومدير أمن لمحافظة عدن بعد التشاور خلال الفترة المحددة".