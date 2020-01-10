شكرا لمتابعة خبر عن ليست السعودية ولا الامارات...الحوثيين يباغتون الجميع ويوجهون ضربة موجعة لأقوى دولة في التحالف..شاهد الرد المخجل والعاجز لهذه الدولة القوية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - ليست السعودية ولا الامارات...الحوثيين يباغتون الجميع ويوجهون ضربة موجعة لأقوى دولة في التحالف..شاهد الرد المخجل والعاجز لهذه الدولة القوية

2020/01/10 الساعة 02:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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