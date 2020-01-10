شكرا لمتابعة خبر عن وردنا للتو ..المشرف على الملف اليمني السفير محمد آل جابر يباغت الجميع ويصعق قادة المجلس الانتقالي ويعلن رسميا الاطاحة بأقوى رجال عيدروس الزبيدي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا للتو ..المشرف على الملف اليمني السفير محمد آل جابر يباغت الجميع ويصعق قادة المجلس الانتقالي ويعلن رسميا الاطاحة بأقوى رجال عيدروس الزبيدي

2020/01/10 الساعة 01:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وردنا للتو ..المشرف على الملف اليمني السفير محمد آل جابر يباغت الجميع ويصعق قادة المجلس الانتقالي ويعلن رسميا الاطاحة بأقوى رجال عيدروس الزبيدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.