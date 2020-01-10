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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..الملك سلمان وولي عهده يباركان لرئيس الوزراء المنصب الجديد الذي تولاه

2020/01/10 الساعة 01:30 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للسيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا. وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليست السعودية ولا الامارات...الحوثيين يباغتون الجميع ويوجهون ضربة موجعة لأقوى دولة في التحالف..شاهد الرد المخجل والعاجز لهذه الدولة القوية عاجل ..الملك سلمان وولي عهده يباركان لرئيس الوزراء المنصب الجديد الذي تولاه Advertisements وردنا للتو ..المشرف على الملف اليمني السفير محمد آل جابر يباغت الجميع ويصعق قادة المجلس الانتقالي يعلن رسميا الاطاحة بأقوى رجال عيدروس الزبيدي وردنا الان ...حدث في غاية الاهمية وقع قبل قليل في مدينة تعز والفرحة تعم كل سكان مدينة تعز الحالمة قناة "الحرة" العراقية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل وتكشف لأول مرة عن هذا السر الخطير الذي سبب صدمة كبيرة لكل الايرانيين كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لدولة السيد بيدرو سانشيز بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في مملكة إسبانيا. وأعرب سمو ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لدولته، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب مملكة إسبانيا الصديق.



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