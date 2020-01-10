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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ...حدث في غاية الاهمية وقع قبل قليل في مدينة تعز والفرحة تعم كل سكان مدينة تعز الحالمة



قال سكان محليون بمدينة تعز قبل قليل ان الإنترنت عاد للعمل بعد انقطاع دام من الثانية عشرة ظهرا حتى الحادية عشرة ليلا. وكانت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن قد أعلنت اليوم بأن أكثر 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: ليست السعودية ولا الامارات...الحوثيين يباغتون الجميع ويوجهون ضربة موجعة لأقوى دولة في التحالف..شاهد الرد المخجل والعاجز لهذه الدولة القوية عاجل ..الملك سلمان وولي عهده يباركان لرئيس الوزراء المنصب الجديد الذي تولاه Advertisements وردنا للتو ..المشرف على الملف اليمني السفير محمد آل جابر يباغت الجميع ويصعق قادة المجلس الانتقالي يعلن رسميا الاطاحة بأقوى رجال عيدروس الزبيدي وردنا الان ...حدث في غاية الاهمية وقع قبل قليل في مدينة تعز والفرحة تعم كل سكان مدينة تعز الحالمة قناة "الحرة" العراقية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل وتكشف لأول مرة عن هذا السر الخطير الذي سبب صدمة كبيرة لكل الايرانيين ونقلت وكالة سبأ التي يديرها الحوثيون في صنعاء، عن مصدر في المؤسسة، بأن عدد كبير من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن. وأوضح المصدر بأن هناك جهود حثيثة لمتابعة اصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل. يشار إلى أن جماعة الحوثي، لاتزال تسيطر على قطاع الاتصالات والانترنت في كافة أنحاء الجمهورية اليمنية.

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