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صنعاء - ياسمين الخيامي - قناة "الحرة" العراقية تقطع كل برامجها وتعلن هذا الخبر العسكري العاجل وتكشف لأول مرة عن هذا السر الخطير الذي سبب صدمة كبيرة لكل الايرانيين

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.