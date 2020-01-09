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صنعاء - ياسمين الخيامي - اعلان رسمي ورد قبل قليل من الادارة الامريكية ..ترامب يباغت الجميع ويثلج صدر المرشد الايراني والحرس الثوري ويمنحهم صك برأة



قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن تحطم الطائرة الأوكرانية المميت ربما كان ناجما عن خطأ، مضيفا أن لديه شعورا فظيعا بشأن الطائرة التي سقطت في إيران، لكنه لم يقدم أي أدلة.

وقال ترامب في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: ”قد يكون شخص ما قد ارتكب خطأ“، وأضاف أن لديه شكوكا بخصوص تحطم الطائرة، لكنه لم يخض في تفاصيل.

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