شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن ليست من إيران .. مجتهد يكشف عن ضربات مدمرة ضد السعودية والإمارات قريبًا وهكذا ستكون النتائج والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - علق المغرد السعودي الشهير، مجتهد، على الهجوم الإيراني الذي استهدف "عين الأسد" في العراق.

وكشف مجتهد، في تغريدات رصدها "بويمن"، عن معلومات مهمة بشأن الضربة الإيرانية .

وفجر مجتهد، مفاجأة، بشأن ضربات عسكرية قادمة ستهزالسعودية والإمارات، لكن ستكون إيران قد تبرأت منها، حيث ستنفذها مليشيات موالية لإيران في دول عربية.

وقال مجتهد، : "بناء على هذا "التضليل" تنوي إيران استخدام وكلائها لعمليات ضد السعودية والإمارات وأهداف أمريكية وهي "بريئة".

فيما يلي نص تغريدات مجتهد، كما رصدها "بويمن" :

"‏معلومات فنية عن الضربة الإيرانية

- استخدمت صواريخ محدودة الدقة في التهديف صغيرة الرأس المتفجر

- النوع المستخدم يطلق منه عادة ٣٠ صاروخ دفعة واحدة لضمان الهدف ومع ذلك لم يطلق إلا ١٣

- سقط ثلث الصواريخ في بداية الانطلاق بعطل فني وثلث بمضادات الصواريخ والباقي خارج محيط القاعدة.

Advertisements

‏

تابع معلومات فنية

يملك الإيرانيون أفضل من هذه الصواريخ بكثير، سواء من ناحية الدقة أو من ناحية حجم الرأس المتفجر، لكن يبدو أنهم تعمدوا استخدامها حتى يشبعوا رغبة الانتقام الإيرانية دون أن يقتلوا أمريكان.

‏

بعض المعلومات الاستخبارية عن الضربة الإيرانية

- إيران أبلغت العراق بالضربة قبل وقوعها ثم وصل الخبر للأمريكان لكن لم يتضح إن كان وصل من خلال عملائهم أو قصدا بموافقة إيران

- كان لدى الأمريكان خبر قبل التسريب العراقي لكن دون تحديد الوقت وجاء التسريب العراقي ليكمل الصورة لديهم.

‏

الخطوة التالية

- أعلن ترمب أن رده هو فقط مزيد من العقوبات

- أعلنت إيران أنها لن تصعّد

- تعتبر إيران نفسها الآن بريئة من أي عمل ضد الأمريكان يقوم به غيرها

????????مهم جدا????????

- بناء على هذا "التضليل" تنوي إيران استخدام وكلائها لعمليات ضد السعودية والإمارات وأهداف أمريكية وهي "بريئة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليست من إيران .. مجتهد يكشف عن ضربات مدمرة ضد السعودية والإمارات قريبًا وهكذا ستكون النتائج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.