عــــاجل : السعودية تصعق الجميع وتصدر قبل قليل قرار صادم بشأن كارثة خطيرة تهدد حياة السعوديين .. شاهد

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عدن - ياسمين التهامي - وافقت وزارة الداخلية السعودية على اللائحة التنفيذية لنظام المرور الجديد، التي ستحل محل اللائحة القديمة.

وأصدر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، السبت موافقته على اللائحة الجديدة المنظمة للعقوبات والغرامات المرتبطة بالمخالفات المرورية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين على حد السواء.

ونشرت الجريدة الرسمية «أم القرى» في عددها رقم (4812) نص القرار الذي تضمن:

- الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام المرور، بالصيغة المرافقة للقرار.

- تحل هذه اللائحة محل اللائحة التنفيذية لـنظام المرور المعتمـدة بالقرار الوزاري.

- يُبلغ هذا القرار للجهات ذات العلاقة، لإنفاذه؛ كلٌّ فيما يخصه.

- يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.

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وكانت وسائل إعلام ذكرت في نوفمبر الماضي أن اللائحة الجديدة تضمنت تشكيل مجلس أعلى للمرور، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور ورسم السياسة العامة.

وتضمنت اللائحة أن المحاكم المختصة تتولى الدعاوى ضد من يخالف أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية، كما تباشر الاعتراضات التي تقدم ضد قرارات الإدارة المختصة، أو أي جهة مهنية بشأن تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته، ويجوز للمحكمة المختصة -لاعتبارات تقدرها- وقف تنفيذ العقوبة المحكوم بها.

كما تضمنت اللائحة الجديدة أن يكون لكل مخالَفة عدد معين من النقاط بحسب خطورتها، على أن تسجل النقاط في سجل المخالف، وتسحب رخصة القيادة عند تجاوز الحد الأعلى المسموح به من النقاط.

وتطبق عقوبة سحب الرخصة إذا بلغ عدد النقاط المسجلة بحق مرتكبي المخالفة 90 نقطة في 3 سنوات من تاريخ ارتكاب أول مخالفة.

ونصت اللائحة على أن من يرتكب مخالفة تُعرِّض السلامة العامة للخطر للمرة الثانية خلال سنة من ارتكاب المخالفة الأولى؛ تُفرض عليه مخالفة بحدها الأعلى، وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال السنة نفسها، يُحال إلى المحكمة للنظر في سجنه مدة لا تتجاوز سنة ما لم تر المحكمة مضاعفة الغرامة المقررة.

وشملت أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، 9 مخالفات؛ منها السرعة المفرطة، والقيادة تحت تأثير المسكر، وتجاوز الإشارة، والتجاوز الخطر، والسير عكس الاتجاه.

ومن المقرر أن سريان اللائحة الجديدة بدأ اعتباراً من يوم الجمعة 3 يناير تاريخ صدور القرار ونشر اللائحة في الجريدة الرسمية (أم القرى).

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