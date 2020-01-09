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الحوثية تجدد قصفها على مواقع المشتركة في التحيتا جنوب الحديدة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

 

 

قصفت مليشيات الحوثي الأحياء السكنية في مديرية التحيتا جنوب محافظة الحديدة بالقذائف المدفعية، واستهدفتها بالأسلحة المتوسطة والقناصة.

 

وقالت مصادر محلية، إن مليشيات الحوثي شنت عملية قصف عنيفة على الأحياء السكنية بقذائف مدفعية الهاون الثقيل عيار 120.

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وأضافت المصادر أن المليشيا فتحت نيران أسلحتها المختلفة على منازل المواطنين شمال المديرية مستخدمة الأسلحة الرشاشة المتوسطة عيار 14.5 وبسلاح معدل البيكا وبالأسلحة الخفيفة والأسلحة القناصة.

 

ونوهت المصادر أن القصف الحوثي الممنهج على المدينة والاحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة الحديدة يتواصل بشكل يومي في ظل صمت وتجاهل من المجتمع الدولي والأمم المتحدة.

 

يذكر أن مليشيات الحوثي تواصل تصعيدها بحفر خنادق طويلة شرق المديرية تصل إلى داخل مزارع المواطنين ومنازلهم بعد ان شردت السكان منها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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