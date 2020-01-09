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صنعاء - ياسمين الخيامي - شبكة CNN الامريكية تفضح عيدروس الزبيدي وتكشف سر خطير أخفاه عن الجميع ..تعرف على حجم مرتبات جنود الحزام الامني والعمولة التي يقبضها الزبيدي منهم

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