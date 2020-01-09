شكرا لمتابعة خبر عن شاهد الصور المرعبة..انتقام إلهي وعقاب مزلزل يرعب المرشد الايراني والحرس الثوري ويذكر الايرانيين بظلمهم لأبناء العراق ( فيديو مرعب + 4 صور صادمة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - شاهد الصور المرعبة..انتقام إلهي وعقاب مزلزل يرعب المرشد الايراني والحرس الثوري ويذكر الايرانيين بظلمهم لأبناء العراق ( فيديو مرعب + 4 صور صادمة )

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الصور المرعبة..انتقام إلهي وعقاب مزلزل يرعب المرشد الايراني والحرس الثوري ويذكر الايرانيين بظلمهم لأبناء العراق ( فيديو مرعب + 4 صور صادمة ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.