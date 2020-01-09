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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بالصور.. محور تعز يدشن العام التدريبي الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
تعز - الخليج 365
دشن محور تعز، اليوم الخميس، العام التدريبي القتالي والعملياتي والمعنوي للعام الجديد 2020.
وفي حفل التدشين الذي اقيم بمقر الشرطة العسكرية، القى العميد عبد العزيز المجيدي اركان حرب محورتعز كلمة بالمناسبه نقل في مستهلها تحايا فخامة الاخ رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبد ربه منصور هادي الى قوات الجيش الوطني في تعز بمناسبة تدشين العام القتالي الجديد الذي ياتي استنادا الى خطة التدريب القتالي والعملياتي والمعنوي للعام التدريبي ٢٠٢٠.
واكد اركان حرب المحور ان الجيش في تعز في أعلى جهوزية ويتمتع بمعنويات عالية .
وحيا العميد المجيدي بهذه المناسبة الابطال المرابطين في الثغور بمواقع الشرف والبطولة الذين يذودون عن تعز ويدافعون عن شرفها وعزها وكرامتها.
واكد في كلمته التي استعرض فيها خطة المحور للعام الجديد ان الجيش في تعز سيعمل على تجاوز كل الصعوبات، وسيكون متميزا، مشير ا في هذا الصدد الى ان عام ٢٠٢٠ هو عام التحريران شاء لله واضاف بالقول:" وجدنا لننتصر ".
كما القى الاخ العميد محمد سالم الخولاني قائد الشرطة العسكرية كلمة اشار فيها الى الاهمية التي توليها قيادةالمحور في اعداد وتدريب افراد الجيش في تعز .
يذكر ان تدشين العام تدريبي يعتبر تقليدا عسكرياً يتم مرتين في العام.
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