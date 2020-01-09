شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مؤسسة الاتصالات: خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 الخليج 365 - متابعات كشفت المؤسسة العامة للاتصالات اليمنية والدولية "تيليمن" عن سبب الضعف بالإنترنت.

Advertisements حيث أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات والشركة اليمنية للاتصالات الدولية تيليمن بأن أكثر 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن خرجت عن الخدمة جراء انقطاع كابل دولي خارج اليمن. وبحسب وكالة "سبأ"، أوضح المصدر المسئول في المؤسسة والشركة بأن عدد كبير من الوصلات التراسلية للإنترنت خرجت عن الخدمة بسبب تعرض الكابل البحري فالكون للانقطاع في السويس ما تسبب في خروج أكثر من 80 بالمائة من سعات الانترنت الدولية في اليمن. وأوضح المصدر بأن هناك جهود حثيثة لمتابعة إصلاح الكابل وعودة الخدمة في القريب العاجل.

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