"الخليج 365" ينشر الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365 - علي كامل

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الخميس، الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة بمشيئة الله تعالى للفترة من الساعة 16:00 تاريخ 09/01/2020 حتى الساعة 16:00 تاريخ 10/01/2020م.



وبحسب المركز، فإن الطقس، أثناء الليل والصباح الباكر، سماء خالية من السحب واجواء باردة نسبياً على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى مع امكانية تشكل الشابورة المائية اوالضباب على اجزاء من المنحدرات الجبلية خلال ساعات الصباح الباكر، بينما تكون الاجواء معتدلة وغائمة جزئيا على السواحل الغربية، السواحل الجنوبية والشرقية مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة بينما تكون صحوة الى غائمة جزئيا ًعلى ارخبيل سقطرى. واثناء النهار تكون الاجواء غائمة جزئياً الى غائمة على المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية وارخبيل سقطرى مع فرصة لهطول امطار خفيفة ومتفرقة على اجزاء منها تكون اغزرها على المرتفعات الشمالية الغربية، فيما تبقى الاجواء صحوة الى غائمة جزئياً على الهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية.

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والرياح شرقية الى جنوبية شرقية على السواحل الجنوبية والشرقية خفيفة الى معتدلة تتروح سرعتها من 5 الى 15 عقدة وجنوبية على المناطق الصحروية خفيفة الى معتدلة تنشط على الاجزاء الشمالية الشرقية منها مثيرة للاتربة والغبار وجنوبية الى شمالية على السواحل الغربية معتدلة تترواح سرعتها من 08 الى 16 عقدة وشمالية شرقية على ارخبيل سقطرى خفيفة الى معتدلة تترواح سرعتها بين 5 الى 15 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين في المرتفعات الجبلية المذكورة اعلاه من الأجواء الباردة نسبيا خلال ساعات الليل و الصباح الباكر، سائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات (المحويت، حجة، ريمه، إب, الضالع وتعز واجزاء من مرتفعات لحج وابين ) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية أو الضباب.