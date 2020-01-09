شكرا لقرائتكم خبر عن قصص مؤثرة لضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة.. كان من بينهم عروسين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحولت أكثر من قصة سعيدة إلى أكثر القصص إيلاماً على متن الطائرة الأكرانية المنكوبة في سماء طهران أمس الأربعاء لتخلف ورائها مشاهد مروعة لن تنساها الإنسانية .

وكان من بين تلك القصص المؤثرة قصة عروسين أراش بورزارابي، 26 عامًا، و بونيه غورغي، 25 عامًا، على متن الطائرة مع أربعة من أصدقائهم كانت البسمات والضحكات لا تفارقهم في الإحتفال بالزفاف السعيد الذي تحول في عضون دقائق إلى كارثة امتدت إلى الجميع .

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ويؤكد أهالي العروسين أنها كانا يدرسان للدكتوراه في مجال علوم الكمبيوتر ، وكان أصدقائهم من أقسام مختلفة وبعضهم في الدراسات العليا ، وجهم يحملون الجنسية الأوكرانية لكن أصولهم إيرانية فذهبو ا للإحتفال بالعرس بين عائلاتهم .

ليس هذا فحسب ، بل ضمت الطائرة المنكوبة أسرة مكونة من أب وأم هما بيدرام موسوي ، وزوجته موجان دينيشماند وابنتيهما الصغيرتان داريا ودارينا ، وأكثر من عائلة راحت ضحية الطائرة .

الجدير بالذكر أن الطائرة المنكوبة تعرضت للتفجير إثر صاروخ إيراني أثناء الضربة الإيرانية على قاعدة عين الأسد الأمريكية بالعراق ، وتم قصف 22 صاروخ خلالها .