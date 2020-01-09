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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو ..عيدروس الزبيدي يباغت الجميع بعمل غادر وخسيس ويثير جنون الوزير الجبواني وكل شيوخ قبائل شبوة، وصدمة كبيرة لكل ابناء شبوة ( صورة )

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