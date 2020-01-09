شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل : اوكرانيا تفاجئ الجميع وكشف عن السبب الصادم لسقوط طائرتها في ايران ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت السفارة الأوكرانية في إيران، الأربعاء، أن المعلومات الأولية تشير إلى أن عطلا في المحرك، وليس هجوما بصاروخ أو عملا إرهابيا، تسبب في تحطم طائرة ركاب أوكرانية في طهران.

وتحطمت الطائرة التابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بالقرب من مطار الخميني واشتعلت فيها النيران.

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ووفقاً لـ”سكاي نيوز”، ذكرت السفارة، في بيان أيضا، أن 168 شخصا اشتروا تذاكر للرحلة الجوية التي كانت متجهة صوب كييف، فيما حذر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، من أي “تكهنات” بشأن تحطم الطائرة.

وأعلن زيلينسكي، على حسابه في فيسبوك، أن “كل ركاب وأفراد طاقم” طائرة البوينغ 737، التي تحطمت صباح الأربعاء بعيد إقلاعها من طهران، “قتلوا”.

من جهتها، قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية إن عمال الإنقاذ عثروا على الصندوق الأسود للطائرة المنكوبة.