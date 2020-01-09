لقاء بسيئون يناقش تعزيز النشاط السياحي بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365 - سيئون

ناقش لقاء برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشئون الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري اليوم تعزيز النشاط السياحي وحركة السياحة بمديريات الوادي والصحراء .



وأشاد الوكيل الكثيري بالجهود التي يبذلها كوادر مكتب وزارة السياحة بوادي حضرموت والصحراء لتنفيذ خطط العمل وكذا النزول الميداني لمراقبة التزام المنشآت السياحية باللوائح والتشريعات المنظمة للعمل السياحي .

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داعيا الى الاستفادة حركة مطار سيئون الدولي كمنفذ جوي لليمنيين في انعاش الحركة السياحية وتسخير الامكانيات المتوفر والمتاحة في ابراز الموروث الشعبي والتراثي .

و في اللقاء استعرض مدير عام مكتب السياحة بوادي وصحراء حضرموت علي محمد السقاف سير العمل بمكتب السياحة بوادي حضرموت والصحراء والخدمات التي يقدمها المكتب للمنشآت السياحية في كافة مديريات الوادي والصحراء ، الى جانب التنسيق مع الوكالات السياحية في جذب السياح لمحافظة حضرموت والاماكن السياحية بعموم الوطن .

متطرقا الى الجهود التي يبذلها المكتب في تنفيذ خطة العمل والنزول الميداني التي يقوم بها المختصين لمراقبة تقييد المنشئات باللوائح والتشريعات المنظمة لعملها السياحي .