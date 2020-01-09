نيمر يناقش مع رئيس المؤسسة العامة للمياه وضع المؤسسة بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 الخليج 365 - المهرة ناقش أمين عام محلي المهرة الأستاذ سالم عبدالله نيمر، اليوم، مع رئيس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالجمهورية الأستاذ علي سالم عسكر أوضاع مؤسسة المياه والصرف الصحي بالمحافظة بحضور وكيل أول المحافظة الأستاذ مختار بن عويض الجعفري ومدير عام مديرية الغيضة سالم عوض سعيدان.

Advertisements وأكد بن نيمر على ضرورة حل مشكلتي المياه والصرف الصحي بالمحافظة ودراسة مشاريع استراتيجية للبنى التحتية بالمحافظة ووضع الحلول المناسبة. وأشار المهندس سالم العبودي وكيل القطاع الفني بالمحافظة إلى ضرورة إيجاد حلول جذرية للصرف الصحي وذلك بسبب توافد النازحين من جميع محافظات اليمن إلى المهرة أدى إلى ضغط على السلطه المحلية في توفير الخدمات وكذلك الأعاصير التي ضربت المحافظة . حضر الاجتماع مدير عام المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بالمحافظة مطر سالم كده.

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