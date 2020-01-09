شكرا لقرائتكم خبر عن عااجل :شيطان العرب محمد بن زايد يتلقى خبر مزلزل من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/09 الساعة 12:18 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

تمكنت قوات الجيش والأمن ، من القبض على الذراع الأيمن لـولي عهد أبوظبي "محمد بن زايد" في محافظة شبوة، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين يعدون من أخطر العناصر الإرهابية والتخريبية بمحافظة شبوة .

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وذكرت مصادر محلية في تصريح صحفي رصده " أحداث نت " اليوم، إن عدد من أبطال الجيش والأمن داهموا وكراً لقيادات وعناصر إرهابية وتخريبية في مديرية رضوم بمحافظة شبوة ، أثناء تجهيزهم لعشرات العبوات الناسفة تمهيداً لتنفيذ جرائم إرهابية وتخريبية داخل المحافظة وقاموا بالقبض عليهم .

وافادت المصادر، بأن القيادي الكبير في المليشيات الإرهابية والتخريبية المدعومة إماراتياً، حسين بامصاري، الذي تربطه علاقة قوية مع قائد القوات الإماراتية في شبوة، كان على رأس من تم القبض عليهم، إلى جانب المدعو راشد مهدي القباص ، والمدعو ياسر مهدي القباص، والمدعو رياض عوض كبران ،وعدد آخر من العناصر الإرهابية.

وأوضحت المصادر أن هذا النجاح الكبير الذي حققه أبطال الجيش والأمن ، جاء بتعاون كبير من قبل أبناء مديرية رضوم، الذين مدوهم بالمعلومات الدقيقة بتحركات تلك الخلية الإرهابية والتخريبية والأماكن التي تتخذ وكرا لتجهيز العبوات الناسفة والمخططات التخريبية والأنطلاق منها لأرتكاب جرائم القتل والتقطع. ..

وأشارت إلى أن الخلية التي تم القبض عليها اليوم ، تعد من أخطر خلايا الجماعات الإرهابية والتخريبية في محافظة شبوة، وتقف وراء عشرات من جرائم الاغتيالات والإنتهاكات والتقطلعات التي وقعت خلال الثلاث السنوات الماضية في المحافظة وفي أبين ..

