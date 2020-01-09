أبرز عناوين "الخليج 365" للفترة الصباحية ليوم الخميس .. تعرف عليها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020 خاص_الخليج 365 ينشر "الخليج 365" أبرز عناوين الأخبار للفترة الصباحية ليومنا الخميس الموافق 9 يناير 2020 ، وهي كالتالي:

المليشيات الحوثية تُجبر المدنيين بالقتال ضمن صفوفها أو تصفيتهم https://www.elyamnelaraby.com/449409/ قتلى وجرحى في كسر هجوم حوثي على جبهة الفاخر بالضالع https://www.elyamnelaraby.com/449416/ باقة صور لسواحل مدينة المكلا توثقها عدسة "الخليج 365".. شاهدها https://www.elyamnelaraby.com/449447/ الميليشيات الحوثية تصطف مع إيران وزعيمها يجدد ولاءه المطلق للملالي Advertisements https://www.elyamnelaraby.com/449449/ محافظ الحديدة: الحوثيون يهربون خبراء إيرانيين إلى مناطق يمنية مجاورة https://www.elyamnelaraby.com/449455/ التميمي يفتتح المركز الصحي التابع لشرطة السير " المرور" بالمكلا https://www.elyamnelaraby.com/449490/ الهجرة الدولية: قدمنا 100 كرسي متحرك للأطفال في صنعاء https://www.elyamnelaraby.com/449403/ ذراع إيران في اليمن تحتجز 20 صيادا مصريا https://www.elyamnelaraby.com/449492

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