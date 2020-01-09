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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر معلمو المحافظات الجنوبية يواصلون إضرابهم والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
الخليج 365
يواصل المعلمون في العاصمة عدن إضرابهم إحتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم .
وتوقفت العملية التعليمية في مدارس عدن لليوم الرابع بسبب الإضراب وتعثر بدء الفصل الدراسي الثاني.
وجاء الاضراب بعد دعوات لنقابة المعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية للمطالبة بتسوية اوضاع المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات .
وكان معلمو وادي حضرموت، قد بدأوا الأحد الماضي إضراباً للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية , ما ادى الى اغلاق المدارس وتوقفها عن العمل .
وكانت لجنة تابعة للمعلمين في وادي حضرموت، قد دعت لإضراب شامل حتى تحقيق كافة مطالب المعلمين.
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