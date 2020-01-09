معلمو المحافظات الجنوبية يواصلون إضرابهم

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365

يواصل المعلمون في العاصمة عدن إضرابهم إحتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم .



وتوقفت العملية التعليمية في مدارس عدن لليوم الرابع بسبب الإضراب وتعثر بدء الفصل الدراسي الثاني.

Advertisements

وجاء الاضراب بعد دعوات لنقابة المعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية للمطالبة بتسوية اوضاع المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات .

وكان معلمو وادي حضرموت، قد بدأوا الأحد الماضي إضراباً للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية , ما ادى الى اغلاق المدارس وتوقفها عن العمل .

وكانت لجنة تابعة للمعلمين في وادي حضرموت، قد دعت لإضراب شامل حتى تحقيق كافة مطالب المعلمين.