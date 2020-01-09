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معلمو المحافظات الجنوبية يواصلون إضرابهم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

معلمو المحافظات الجنوبية يواصلون إضرابهم

الخليج 365

يواصل المعلمون في العاصمة عدن إضرابهم إحتجاجاً على عدم تسوية أوضاعهم المالية ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم .

 

وتوقفت العملية التعليمية في مدارس عدن لليوم الرابع بسبب الإضراب وتعثر بدء الفصل الدراسي الثاني.

 

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وجاء الاضراب بعد دعوات لنقابة المعلمين والتربويين في المحافظات الجنوبية للمطالبة بتسوية اوضاع المعلمين ورفع رواتبهم بما يتناسب مع مهامهم، وصرف العلاوات .

 

وكان معلمو وادي حضرموت، قد بدأوا الأحد الماضي إضراباً للمطالبة بحقوق مالية ووظيفية , ما ادى الى اغلاق المدارس وتوقفها عن العمل .

 

وكانت لجنة تابعة للمعلمين في وادي حضرموت، قد دعت لإضراب شامل حتى تحقيق كافة مطالب المعلمين.

 

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