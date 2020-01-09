مواصفات فائقة لـ هاتف Huawei Mate 30 Pro.. تعرف عليها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365 - متابعات

أعلنت شركة هواوي طرح هاتفها الجديد Mate 30 Pro 5G في عدد من الدول العربية، والذي يأتي بعدد من المميزات الفائقة مثل دعمه لشبكة الجيل الخامس مع تصميمه الأنيق ووجود كاميرا ثنائية بدقة 40 ميجا بيكسل وبطارية طويلة العمر.



وضمن أهم مميزات HUAWEI MATE 30 PRO أنه يعتمد على نظام شبكات الجيل الخامس ووجود الذكاء الاصطناعي مما يمكنه من معرفه وجه المستخدم ويعمل علي إخفاء البيانات في حالة وجود وجوه إضافية.

ويضم هاتف HUAWEI MATE 30 PRO خاصية التحقق من الشخصية مع وجود خاصية قفل وفتح الجوال من خلال التعرف ثلاثي الأبعاد مع وجود قارئ بصمة الأصبع علي الشاشة، كما يمكن للمستخدمين تحميل تطبيقات الهاتف من خلال متجر هواوي المتواجد علي الجهاز.

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ويحتوي HUAWEI MATE 30 PRO على معالج كيرين KIRIN 990 5G وإمكانية الاتصال بشبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس، أما شاشة HUAWEI MATE 30 PRO فهي مسطحة ثلاثية الأبعاد بزاوية 88 درجة.

ويعتمد HUAWEI MATE 30 PRO علي الذكاء الاصطناعي والذي ينجز المهمات دون لمس الشاشة وذلك من خلال استخدام ثلاث أصابع من لتصوير الشاشة أو التلويح للأسفل أو للأعلى.

ويمكن تدوير شاشة HUAWEI MATE 30 PRO تلقائي أفقياً أو رأسياً وقياس الزاوية.

ويضم هاتف HUAWEI MATE 30 PRO خاصية العرض علي الشاشات وإمكانية نقل البيانات ومشاركتها بين أجهزة عديدة، وأيضًا كاميرا سينمائية بدقة تصل إلى 40 ميجابكسل ثلاثية الأبعاد مزدوجة، وإمكانية تصوير مقاطع الفيديو باحترافية.

وبالنسبة إلى بطارية HUAWEI MATE 30 PRO فهي فائقة بسعة 4500 ميلي أمبير وتعمل لفترات أطول، ويأتي الهاتف أيضًا بشاحن سلكي ولاسلكي للسيارة مع وجود خاصية الشحن اللاسلكي.