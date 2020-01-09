شكرا لقرائتكم خبر عن صاروخ صيني جديد قادر على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قامت بكين باختبار صاروخها النووي “Dongfeng-26” والذي يصل مداه إلى الأراضي الأمريكية، والقادر على إغراق حاملات الطائرات ضمن تدريبات عسكرية في الصين. ونشرت بكين لقطات نادرة للصاروخ الصيني والذي تم إطلاقه من الصحراء، ويبلغ مداه 3728 ميلا، مع قدرة على حمل الرؤوس النووية باستطاعة 4 ميغا طن. جديد "الخليج 365" عــــــاجل : قناة الجزيرة تقطع جميع اخبارها وتبث هذا الخبر الصادم "تفاصيل+صورة" تحرك عاجل من الملك سلمان بعد مقتل قاسم سليماني.. وصحيفة تفجر مفاجأة: العالم يتجه نحو حرب كبرى إيران تعترف رسمياً بتلقيها ثاني صفعة بعد مقتل سليماني وهذه المرة من اليمن..!؟ - (تفاصيل) “ليست قطر”.. بيان عراقي عاجل يفجر مفاجأة ويكشف موقع انطلاق الطائرة التي قتلت قاسم سليماني بعد نانسي عجرم.. فنانة لبنانية شهيرة تتعرض مع ابنها للسرقة وهذا ما حصل لحظة محاصرتها حساب سعودي معروف يُصر على استفزاز العُمانيين: السلطان قابوس “في خبر كان” وحاسبوني على ذلك ترامب سيعيد العراق للعصر الحجري وهذا ما سيفعله: لن نغادر العراق إلا إذا دفع ثمن القاعدة الأمريكية أردوغان يكشف عن نصيحة قدمها لترامب بخصوص سليماني لكنه لم يسمع لها ونفذ العملية بعد 5 ساعات عـــاجل.. اصابة نانسي عجرم خلال السطو على منزلها؟؟ ( تفاصيل ) سياسي كويتي يتوقع أن يتأخر الرد الايراني ليومين فقط.. الهجوم سيكلف أمريكا مليارات الدولارات وهذا شكله عــــاجل : " السعودية " تكشف بالاسماء والتفاصيل ..عن لقاء سليماني بقيادات حوثية في بيروت قبيل مقتله لتنفيذ هذه المهام..!؟ عـــــــاجل : قوات امريكية ضخمة تصل العاصمة اليمنية قبل قليل ( تفاصيل ) في هذه اللحظة تحديدا تم اتخاذ قرار إنهاء حياة قاسم سليماني.. عملية الاغتيال من الألف للياء و”الثغرة” المُهلكة ابن سلمان يخشى غضب إيران وتكرار سيناريو أرامكو: لم نكن نعلم بمخطط اغتيال سليماني وترامب لم يقم بمشاورة الرياض هذه التغريدة كانت سببا لإثارة جنونه.. محمد دحلان يقف وراء أمر ضبط وإحضار الدكتور عبدالله النفيسي في الكويت Advertisements بعيدا عن التطبيل لـ ابن سلمان.. "شاهد" المغامسي يُفتي بشأن دخول الجن إلى جسد الإنسان وهذا ما قاله الرد الإيراني على مقتل سليماني قد يستهدف ابن سلمان شخصيا وولي العهد "مرعوب".. أجرى اتصالات عاجلة وهذه التفاصيل فيديو صادم .. يطرد “الأرواح الشريرة” من جسد امرأة بممارسة الجنس معها أمام النّاس! ورد الآن فيديو جديد لحظة استهداف المروحيات الأمريكية سيارة “قاسم سليماني” و “أبو مهدي المهندس”.. شاهد المفاجأة شاهد : لن تصدق.. تعرف على الدولة والمطار الذي انطلقت منه الطائرة الأمريكية التي اغتالت المهندس وسليماني ( تفاصيل تنشر لاول مرة ) عــــاجل : أوامر طارئة بتحرك الأسطول الأمريكي "باتان" وسفن إنزال ومئات الجنود بشكل عاجل إلى الخليج ( تفاصيل ) رجل اعمال قطري شهير يمسح بـ "وسيم يوسف" الأرض بعد سبه أمير قطر والتطاول عليه تعرض لخيانة أودت بحياته.. تفاصيل الـ36 ساعة الأخيرة في حياة قاسم سليماني يكشفها مقرب منه عــــاجل : عُمان تتدخل لمنع "كارثة" قد تحول المنطقة لجهنم بعد مقتل سليماني؟.. هذا ما يدور خلف الكواليس عــــاجل : عميد بالمخابرات القطرية يكشف “السر” وراء اغتيال أمريكا المفاجئ لـ قاسم سليماني وكيف تجاوز الخط الأحمر؟ عـــاجل.. السعودية تتهم الإمارات وتتخذ هذا الإجراء الطارئ لن تصدق.. هؤلاء كانوا على علم بمخطط اغتيال قاسم سليماني قبل العملية بـ5 أيام.. معلومات خطيرة تكشف لأول مرة شاهد.. حشود كبيرة في جنازة قاسم سليماني تغلق الطرق وهتاف “الموت لأمريكا” يسيطر.. وهذا الأمر لفت انتباه الجميع الأمن الأردني يكشف هوية ومكان شاب وفتاة ظهرا في فيديو جنسي بأحد الشوارع! ويمكن للصواريخ الصينية الجديدة أن تصل إلى غوام في أمريكا، على بعد 2000 ميل من الساحل الصيني، بحسب “ديلي ميل”. ولفتت الصحيفة إلى أن الصاروخ الصيني الجديد قادر على إغراق حاملات الطائرات الأمريكية، بحسب التقارير العسكرية الصينية. وتمت عملية الإطلاق من صحراء في الأراضي الصينية، ولم يتم الكشف عن موقعها بدقة، وكتبت القوات الصينية في تعليقها على المشهد: “صاروخ في السماء كأنه تنين عملاق ملتهب، يخترق الضباب والسحب ويتحرك باتجاه الهدف بمساحة شاسعة”. ووفقا للصحيفة فقد اختبرت الصين هذا الصاروخ قبل عام، لكنها لم تعلن عن قدراته الهائلة، حتى اليوم. https://www.alalamtv.net/404.html

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