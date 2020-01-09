شكرا لمتابعة خبر عن عاجل: أمير سعودي يسخر من الضربة الصاروخية الإيرانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - والله لنجيبك وندوس في روسكم سعود القحطاني يهدد شيخة قطرية من آل ثاني بعد تبرئته من دم خاشقجي شاهد كيف ردت! عاجل وخطير... عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم الى الملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية حيث يطالب من الملك سلمان هذا المقابل " الهدية + طلب الحوثي" وردنا الان.. خبيرة سورية تفجر مفاجأه وتنشر صورة تدين نانسي عجرم و زوجها في واقعة القتل هذا الرجل الذي يعرف السر الخطير "تفاصيل" عاجل.. بعد القرار الحاسم ..إيران طلبت من ميليشيات تابعة لها عدم مهاجمة أهداف أمريكية!

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