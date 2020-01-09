شكرا لقرائتكم خبر عن إيران وبعد الضربات الانتقاميه من امريكا ,رسمياً ..تعلن عن توقيع اتفاق مع السعودية! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/09 الساعة 09:32 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أعلنت إيران، عن توقيع مذكرة تفاهم مع المملكة العربية السعودية، بشكل رسمي أمس الاول.

وقالت وكالة الأنباء الإيرانية"إرنا"، إن رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية علي رضا رشيديان، ووزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح، على مذكرة تفاهم بشأن مناسكالحج لهذا العام.

وبناء على مذكرة التفاهم السعودية الإيرانية، فإنه سيتم بموجبها إيفاد 87 ألفا و550 زائرا إيرانيا إلى السعودية.

وبشأن زيارته إلى السعودية التي جاءت بدعوة من وزير الحج والزيارة السعودية، قال رشيديان في تصريح له، اليوم الثلاثاء، إن هذه الزيارة حققت إنجازات جيدة.

ونقلت الوكالة عن رشيديان، قوله: إن الحفاظ على مبدأ العزة والكرامة والهدوء والأمن للزوار الإيرانيين شكل المحور الرئيسي للمفاوضات التي أجراها الفريق الإيراني المفاوض، حيث تم طرحها في البند الأول من مذكرة التفاهم وأكد الطرف السعودي على تمسكه والتزامه بهذا المبدأ.

واشار رئيس مؤسسة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، إلى بعض التفاصيل الواردة في مذكرة التفاهم الموقعة بين إيران والسعودية وكذلك المفاوضات بين الطرفين حول تقديم الخدمات والتسهيلات للزوار الإيرانيين، قائلا "جرت مفاوضات مع المؤسسات التابعة لوزارة الحج السعودية بشأن الأمور التنفيذية لمناسك الحج لهذا العام، وتم التوقيع على نحو 10 مذكرات تفاهم جانبية، في إطار تقديم الخدمات المناسبة للزوار وتحسين رفاهيتهم".



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إيران وبعد الضربات الانتقاميه من امريكا ,رسمياً ..تعلن عن توقيع اتفاق مع السعودية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الهدهد اونلاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.