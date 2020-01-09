شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى ساره تفرح اليمنيين وتزيح عن كاهلهم معاناة السفر ..موافقة يمنية سعودية على تشغيل منفذ بري جديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صدرت موافقه السلطات الرسمية من قبل الجانبين السعودي واليمني على تشغيل المنفذ الحدودي البري الثاني بين البلدين شمال اليمن بصفة دائمة، وتخفيف ضغط المسافرين عبر منفذ الوديعة جنوبها، وذلك بعد أن تم تشغيل منفذ الخضراء السعودي بصفة مؤقتة في موسم حج العام الماضي.

وأعلن محافظ صعدة اللواء هادي بن طرشان الوايلي عن صدور موافقة حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وحكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي على افتتاح منفذ البقع اليمني، ويقابله منفذ الخضراء السعودي بصفة رسمية وبشكل دائم.

وقال في تصريح إلى «الوطن» أمس قال ان القيادة السياسية في البلدين تدرك أهمية منفذ البقع الذي يقابل منفذ الخضراء من الجانب السعودي، من نواحٍ كثيرة جداً أهمها موقعه الجغرافي القريب شمال اليمن، خاصة لسكان صنعاء وصعدة ومأرب والجوف وعمران.

