شكرا لقرائتكم خبر عن بن سلمان يوجه بأعتقال الشيخ حسين الاحمر ..لكنه ينجو بأعجوبه ..!!"تفاصيل حصريه" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/01/09 الساعة 09:14 صباحاً (الخليج 365_متابعات)

أكدت مصادر مقربة من الشيخ القبلي حسين عبدالله الأحمر أن محمد بن سلمان سعى لاعتقال الشيخ الأحمر في السعودية وبتهم باطلة تم تجهيزها للشيخ حسين من قبل النظام السعودي .

وكشف المصدر المقرب بأن الشيخ حسين كان بينه وبين الاعتقال اقل من ١٢ ساعة كان ذكاء الشيخ الأحمر وتحركه السريع هما من مكانه من النجاة من لؤم بن سلمان .

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ويرجع السبب للاجتماع الذي دعت إليه السعودية قبل فترة عقب عاصفة الحزم لمشائخ القبائل اليمنية المناهضين لجماعة الحوثي .

والتصرفات غير اللائقة التي قام بها الجانب السعودي تجاه أولئك المشائخ دفع الشيخ حسين الأحمر بالاعتراض على ذلك موجها لوما حادا لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان منبها له بأن هؤلاء المشائخ ضحوا بأولادهم وممتلكاتهم في سبيل الدفاع عن اليمن والسعودية ولا يحق معاملتهم بتلك المعاملة الفضة .

ونظرا لفطنة الشيخ الاحمر فقد خرج عقب انتهاء الاجتماع ويدرك مكر ولي العهد السعودي متوجها فورا للمطار مغادرا صوب مقر إقامته بالعاصمة القطرية الدوحة لياجئ في الصباح بأن النظام السعودي قد أعد ملفا له يحتوي على ست تهم كفيلة بزجه السجون السعودية .

