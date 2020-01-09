شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي ) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر ملاحية، اليوم الخميس 26 ديسمبر/كانون الأول، عن مغادرة طائرة سعودية بعد ساعات من هبوطها في مطار صنعاء الدولي، الواقع تحت سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.

وقالت المصادر ان الطائرة السعودية أقلت سبعة أسرى سعوديين أسرتهم مليشيا الحوثي في معارك دارت في جبهات الحدود قبل نحو ٣ أشهر.

تقارير إعلامية، قالت إنه تم الإفراج عن الأسرى السعوديين، اليوم، بناء على عرض حوثي لاطلاقهم مقابل فدية مالية ضخمة تزيد عن 25 مليون ريال سعودي، بواقع 3 - 5 مليون ريال سعودي مقابل كل أسير.

وأشار المصدر الى ان رغبة الحوثي في اتمام الصفقة كانت واضحة و"يمكن اعتباره مؤشرا على ميول الجماعة لزيادة التقارب مع المملكة"، بحسب ”المصدر اونلاين“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد عبد الملك الحوثي يباغت الجميع ويقدم للملك سلمان وولي عهده هدية كبيرة لكنها ليست مجانية ويطلب من الملك سلمان هذا المقابل ( الهدية + طلب الحوثي ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.