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صنعاء - ياسمين الخيامي - اهم من السعودة والرسوم المفروضة على الافراد والعائلات..مكرمة ملكية لا تقدر بثمن لكنها فقط للمغتربين اليمنيين من المحافظات الشمالية وليس لابناء الجنوب

2020/01/09 الساعة 10:43 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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