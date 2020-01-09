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صنعاء - ياسمين الخيامي - ورد للتو..الحرس الثوري يرفع راية التحدي في وجه أمريكا ويتجاوز كل الحدود ويمطر السفارة الامريكية في العراق بالصواريخ وصفارات الانذار تدوي في العاصمة العراقية

2020/01/09 الساعة 09:00 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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