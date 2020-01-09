شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن عــــاجل : لكل المغتربين اليمنيين في المملكة..إعلان رسمي وعاجل من الجوازات السعودية بشأن السماح لهم بهذا الامر الذي يهم كل اليمنيين .شاهد ماورد فية ؟ والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - أكدت المديرية العامة للجوازات في السعودية بدء العمل في تمديد تأشيرات الخروج والعودة للعمالة الوافدة عبر منصة أبشر.

وكان أحد المواطنين وجه سؤالا لمديرية الجوازات عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر حول إمكانية تمديد التأشيرة لعامله الذي خرج بتأشيرة خروج وعودة وانتهت مدتها.

وردت المديرية قائلة: “الخدمة المطلوبة متاحة من خلال حسابك عبر منصة أبشر”. لافتة إلى أنه في حال تعذر إجرائها التواصل مع الدعم الفني لخدمة أبشر عبر الرقم 920020405.

يشار إلى أن الجوازات أعلنت في بداية ديسمبر الجاري دخول 4 خدمات إلكترونية حيز التنفيذ، ضمن 13 خدمة لعدد من قطاعات وزارة الداخلية تم تدشينها أخيرا، منها خدمة (تمديد تأشيرة الخروج والعودة) وهي مشتركة بين (الجوازات) و(الخارجية) وتستهدف المقيمين الذين لديهم تأشيرات خروج وعودة، ويرغبون بالتأخر في العودة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عــــاجل : لكل المغتربين اليمنيين في المملكة..إعلان رسمي وعاجل من الجوازات السعودية بشأن السماح لهم بهذا الامر الذي يهم كل اليمنيين .شاهد ماورد فية ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.