باقة صور لسواحل مدينة المكلا توثقها عدسة "الخليج 365".. شاهدها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020

الخليج 365 - خاص

التقطت عدسة مراسل "الخليج 365" في حضرموت مجموعة صور لساحل مدينة المكلا على الخط،السريع.



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وتبرز الصور جمال المكلا الأخاذ، الذي حباها الله إياه لتكون جميلة بالفطرة،دون أي تكليف في مظاهر الجمال.

وتشهد مناطق عدة بمدينة المكلا بساحل حضرموت ، أجواء غائمة منذ يوم أمس، مع احتمالية سقوط الأمطار في أي لحظة.