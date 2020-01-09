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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باقة صور لسواحل مدينة المكلا توثقها عدسة "الخليج 365".. شاهدها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 9 يناير 2020
الخليج 365 - خاص
التقطت عدسة مراسل "الخليج 365" في حضرموت مجموعة صور لساحل مدينة المكلا على الخط،السريع.
وتبرز الصور جمال المكلا الأخاذ، الذي حباها الله إياه لتكون جميلة بالفطرة،دون أي تكليف في مظاهر الجمال.
وتشهد مناطق عدة بمدينة المكلا بساحل حضرموت ، أجواء غائمة منذ يوم أمس، مع احتمالية سقوط الأمطار في أي لحظة.
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