شكرا لقرائتكم خبر عن السجن مدى الحياة لسبعيني اغتصب أكثر من 90 امرأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قررت محكمة بريطانية، حبس ذئب بشري سبعيني، مدى الحياة، بعد ثبوت إدانته بالاعتداء جنسيا على أكثر من 90 امرأة.
واعترف المتهم والذي أحيل إلى طبيب نفسي بأنه أقدم على فعلته بعد أن ألهمته المواد الإباحية.
جديد "الخليج 365"
يذكر أن المتهم أخبر الأطباء النفسيين بأنه كان ينغمس في أحلام يقظة بشأن هذه الجرائم منذ عام 1986، وكان الدافع وراءها هو العداء تجاه النساء.
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