شكرا لقرائتكم خبر عن أشهر "اربعة" فلكيون عرب يبثون الرعب في صفوف اليمنيين ويتوقعون ما سيحدث لـ" اليمن" خلال 2020م...الحوثي يستهدف هذه العواصم والسيطرة ستكون لهذا الطرف...وأشياء سعيدة ومخيفة ستواجه اليمنيين...."شاهد" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصبح الوضع السياسي في اليمن محل تساؤل كثير خاصة بعد التطورات الأخيرة التي تشهدها البلاد.

ويؤكد عدد من علماء الفلك أن يكون عام 2020 مختلفا بشكل كبير بالنسبة لليمن مقارنة بالأعوام السابقة.

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وتتفاوت توقعات علماء الفلك بشأن اليمن كما أنها قد تحتمل الصواب أو الخطأ، ونستعرض لكم من خلال السطور التالية أهم توقعات علماء الفلك لما يحدث في اليمن.

توقعات ماغي فرح

تشير ماغي فرح إلي أن اليمن ستشهد تحسن كبير في الأوضاع في عام 2020 حيث يبدأ الاستقرار يعود إلى البلاد كما تتطور الحياة الإجتماعية وتبدأ الخطوات في إعادة إعمار اليمن من جديد كما تشير ماغي فرح إلي تطورات اقتصادية ملحوظة تشهدها اليمن هذا العام.

وتتوقع ماغي فرح أيضاً أن يتزايد نفوذ وسيطرة الحوثيين علي محافظات وأجزاء كبيرة من اليمن كما سيمتد نفوذهم إلي حد صناعة القرار والتأثير في الأوضاع السياسية باليمن.

وتحذر ماغي فرح من محاولات الإغتيال المتكررة التي تستهدف قتل الرئيس عبد ربه منصور هادي وقد تفلح إحدي هذه المحاولات في الإيقاع به.

توقعات أحمد شاهين

يشير الفلكي أحمد شاهين إلي إتجاه الأوضاع الصحية في اليمن إلي التدهور حيث لم يستطيع الألاف من المواطنين إيجاد ما يسد احتياجاتهم من الغذاء والدواء وينعكس ذلك علي حياتهم الإجتماعية.

وأشار أحمد شاهين أيضاً في توقعاته بشأن اليمن لهذا العام إلي ازدياد نفوذ الحوثيين وسيطرتهم علي معظم المرافق الحكومية باليمن في مقابل تراجع قوي التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.

وأكد أحمد شاهين إلي أن سوء الأوضاع في اليمن سينعكس علي استقرار وثبات الدول العربية حيث تقوم جماعة الحوثي بعدد من العمليات الإرهابية التي تستهدف عواصم بعض الدول العربية.

توقعات مايك فغالي

تتفق توقعات مايك فغالي بشكل كبير مع توقعات أحمد شاهين بشأن اليمن حيث تزداد الأوضاع السياسية سوء خاصة بعد نجاح الحوثيين في التغلب علي قوي التحالف العربي وبسط نفوذها علي معظم المدن الهامة باليمن مما يؤثر علي الأوضاع السياسية بها.

ويتوقع مايك فغالي أيضاً نشوب العديد من العمليات التخريبية التي تستهدف المرافق والمراكز الهامة باليمن خلال عام 2020 مما يهدد استقرار المواطنين اليمنين ويبشر بنهاية سيئة.

توقعات ليلي عبد اللطيف

اختلفت توقعات خبيرة الفلك المصرية ليلي عبد اللطيف مع توقعات علماء الفلك الآخرين بشأن اليمن حيث تتوقع ليلي عبد اللطيف أن يعود الاستقرار ويحل في معظم أرجاء اليمن هذا العام وذلك نتيجة طبيعية لنجاح قوي التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية في التغلب علي جماعة الحوثي والقضاء عليهم بشكل كبير.

وتشير ليلي عبد اللطيف أيضاً إلي تطور الحياة الاقتصادية في دولة اليمن حيث تبدأ عمليات الإعمار كما يتجه عدد كبير من الدول إلي تقديم المساعدات إلي اليمن من أجل استعادة استقرارها مرة آخري.